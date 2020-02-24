https://static.news.ru/photo/6d1bc828-5707-11ea-8663-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolò Campo.Nicol/Keystone Press Agency/Global Look Press

Водитель автобуса, прибывшего во французский город Лион из итальянского Милана, почувствовал недомогание из-за сильного кашля. Транспортное средство задержали на вокзале до окончания проверки на коронавирус.

Шофёра доставили в медицинское учреждение, пассажирам запретили покидать автобус, передаёт Lyon Mag. Они смогли покинуть салон только после проверки врачами каждого из них. Однако с ними снова свяжутся при подтверждении диагноза водителя.

Лион не был конечной точкой маршрута, поэтому для доставки части пассажиров было выделено новое транспортное средство.

Ранее NEWS.ru писал, что количество умерших от коронавируса в Италии достигло пяти человек. Число заболевших в настоящее время составляет 219 человек. Из них 23 помещены в реанимацию.

Впервые коронавирус в Италии был зафиксирован 21 февраля. В Ломбардии выявили трёх инфицированных — супружескую пару из Китая и местного жителя, который был эвакуирован из КНР. Вскоре число заражённых превысило 100 человек.

Власти Италии объяснили быстрое распространение вируса тем, что врачи не могут распознать его симптомы и ставят неверные диагнозы. При этом отмечалось, что в ситуации нет вины медиков, трудности с диагностированием возникают из-за сложности самого вируса.