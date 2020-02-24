Водитель автобуса, прибывшего во французский город Лион из итальянского Милана, почувствовал недомогание из-за сильного кашля. Транспортное средство задержали на вокзале до окончания проверки на коронавирус.
Шофёра доставили в медицинское учреждение, пассажирам запретили покидать автобус,
Лион не был конечной точкой маршрута, поэтому для доставки части пассажиров было выделено новое транспортное средство.
Ранее NEWS.ru писал, что количество умерших от коронавируса в Италии достигло пяти человек. Число заболевших в настоящее время составляет 219 человек. Из них 23 помещены в реанимацию.
Впервые коронавирус в Италии был зафиксирован 21 февраля. В Ломбардии выявили трёх инфицированных — супружескую пару из Китая и местного жителя, который был эвакуирован из КНР. Вскоре число заражённых превысило 100 человек.
Власти Италии объяснили быстрое распространение вируса тем, что врачи не могут распознать его симптомы и ставят неверные диагнозы. При этом отмечалось, что в ситуации нет вины медиков, трудности с диагностированием возникают из-за сложности самого вируса.
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