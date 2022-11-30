Аудиенция папы римского Франциска в Ватикане закончилась выступлением кенийских циркачей. Соответствующее видео опубликовал портал Vatican News.
На паперти собора Святого Петра проходила всеобщая аудиенция понтифика. В какой-то момент появились пять темнокожих циркачей в костюмах и шляпах. Позднее выяснилось, что они являются членами группы Black Blues Brothers, прибывшей из Кении.
В течение нескольких минут мужчины показывали различные трюки. Понтифик и присутствовавшие на аудиенции гости аплодировали циркачам. В конце номера папа римский пожал выступавшим руки и сфотографировался с ними.
Ранее турист из США уронил два старинных бюста, требуя аудиенции с папой римским. Инцидент произошел в галерее Кьярамонти. Молодой человек в возбужденном состоянии вбежал в заведение и потребовал встречи с понтификом. Получив отказ, он столкнул со стойки бюст, после чего попытался убежать. В итоге мужчина был задержан — встречи с папой римским он не дождался.