Аудиенция папы римского в Ватикане закончилась номером кенийских циркачей

Фото: Massimiliano MIGLIORATO/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Аудиенция папы римского Франциска в Ватикане закончилась выступлением кенийских циркачей. Соответствующее видео опубликовал портал Vatican News.

На паперти собора Святого Петра проходила всеобщая аудиенция понтифика. В какой-то момент появились пять темнокожих циркачей в костюмах и шляпах. Позднее выяснилось, что они являются членами группы Black Blues Brothers, прибывшей из Кении.

В течение нескольких минут мужчины показывали различные трюки. Понтифик и присутствовавшие на аудиенции гости аплодировали циркачам. В конце номера папа римский пожал выступавшим руки и сфотографировался с ними.

Ранее турист из США уронил два старинных бюста, требуя аудиенции с папой римским. Инцидент произошел в галерее Кьярамонти. Молодой человек в возбужденном состоянии вбежал в заведение и потребовал встречи с понтификом. Получив отказ, он столкнул со стойки бюст, после чего попытался убежать. В итоге мужчина был задержан — встречи с папой римским он не дождался.