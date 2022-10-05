Турист устроил погром в ватиканском музее, требуя встречи с папой римским

Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Папа римский Франциск

В Ватикане турист из Соединенных Штатов уронил два старинных бюста, требуя аудиенции с папой римским, сообщает il Messaggero. Мужчина был задержан, встречи с понтификом он не дождался. В настоящий момент эксперты оценивают убытки, понесенные при разрушении произведений искусств.

Инцидент произошел 5 октября около полудня в галерее Кьярамонти. Молодой человек в возбужденном состоянии вбежал в заведение и потребовал встречи с папой римским. Получив отказ, он столкнул со стойки бюст, после чего попытался убежать. В это время он задел еще один бюст, тот разбился вдребезги. Впоследствии местная полиция задержала мужчину.

Ранее в Летнем саду Русского музея в Санкт-Петербурге вандал пририсовал глаза копии скульптуры «Петрония Прима, жена императора Вителлия». Оригинал скульптуры руки Корралини (Италия, 1717 год) находится в Михайловском замке Русского музея.

В феврале сотрудник частной охранной организации, осуществляющей безопасность Ельцин Центра в Екатеринбурге, испортил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры», пририсовав ручкой глаза фигурам на полотне. Реставрационный совет Третьяковской галереи оценил ущерб в 250 тысяч рублей.

Мужчина позже объяснил, что об этом попросили подростки. По его словам, девочки ввели его в заблуждение и попросили пририсовать глаза на картине, заявив, что это работа школьницы и ее можно «исправить». Его признали виновным в вандализме и приговорили к 180 часам обязательных работ. Также охранника обязали в принудительном порядке пройти обследование у психиатра.