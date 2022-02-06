Охранник Ельцин Центра испортил картину ученицы Малевича на выставке

Сотрудник частной охранной организации, осуществляющей безопасность Ельцин Центра в Екатеринбурге, испортил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, сообщили ТАСС в пресс-службе центра. Ранее неизвестный пририсовал ручкой глаза фигурам на полотне, реставрационный совет Третьяковской галереи оценил ущерб от повреждения в 250 тысяч рублей. Личность вандала установлена в ходе расследования.

Сообщаем, что в ходе расследования установлена личность пририсовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской. Это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность Ельцин Центра, — сказали в пресс-службе.

3 февраля полиция в Екатеринбурге возбудила в отношении мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Санкции по этой статье предусматривают арест на срок до трёх месяцев. Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в ходе следственных действий злоумышленник вёл себя достаточно агрессивно.

Анна Лепорская училась на отделении живописной культуры Государственного института художественной культуры, которое возглавлял Малевич. Картина «Три фигуры» была привезена в Екатеринбург на выставку «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Экспозиция посвящена созданию новаторской школы авангардного искусства и открыта до 20 февраля.

Ранее деятели культуры выступили против действующего в Екатеринбурге общественного, культурного и образовательного комплекса Ельцин Центр. Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, выступая в этом здании, в нецензурной форме высказался о происходящем в Ельцин Центре, обматерил либералов и затронул тему ЛГБТ-сообщества в России. Певец Олег Газманов также сообщил, что «закрыл бы Ельцин Центр 100-процентно», так как это учреждение, по его мнению, является «рассадником всякого дерьма». О том, что центр занимается антигосударственной деятельностью, заявил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.