Испортивший картину ученицы Малевича в Екатеринбурге объяснил свой поступок

Бывший охранник екатеринбургского Ельцин Центра Александр Васильев, пририсовавший глаза на картине «Три фигуры» Анны Лепорской, объяснил свой поступок. По его словам, об этом попросили подростки, введшие мужчину в заблуждение, передаёт E1.RU.
Васильев
Стоят ребятишки лет 16-17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: «Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете», — рассказал мужчина.
Ранее стало известно, что сотрудник частной охранной организации, осуществляющей безопасность Ельцин Центра в Екатеринбурге,
3 февраля полиция в Екатеринбурге возбудила в отношении мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Санкции по этой статье предусматривают арест на срок до трёх месяцев. Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в ходе следственных действий злоумышленник вёл себя достаточно агрессивно.