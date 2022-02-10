Испортивший картину ученицы Малевича в Екатеринбурге объяснил свой поступок

Бывший охранник екатеринбургского Ельцин Центра Александр Васильев, пририсовавший глаза на картине «Три фигуры» Анны Лепорской, объяснил свой поступок. По его словам, об этом попросили подростки, введшие мужчину в заблуждение, передаёт E1.RU.

Васильев сообщил , что инцидент произошёл в его первый рабочий день в качестве охранника Ельцин Центра и его ввели в заблуждение некие подростки, заявившие, что это выставка их рисунков. Он заявил, что раскаивается в содеянном, а жена охранника объяснила поступок последствиями контузии, полученной им во время службы в Чечне.

Стоят ребятишки лет 16-17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: «Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете», — рассказал мужчина.

Ранее стало известно, что сотрудник частной охранной организации, осуществляющей безопасность Ельцин Центра в Екатеринбурге, испортил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры», пририсовав ручкой глаза фигурам на полотне. Реставрационный совет Третьяковской галереи оценил ущерб от повреждения в 250 тысяч рублей.

3 февраля полиция в Екатеринбурге возбудила в отношении мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Санкции по этой статье предусматривают арест на срок до трёх месяцев. Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в ходе следственных действий злоумышленник вёл себя достаточно агрессивно.