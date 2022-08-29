Пририсовавшему глаза картине охраннику Ельцин Центра вынесли приговор Пририсовавшего глаза картине охранника Ельцин Центра приговорили к 180 часам обязательных работ

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор охраннику Ельцин Центра Александру Васильеву, который пририсовал глаза картине Анны Лепорской «Три фигуры». Он был признан виновным в вандализме и приговорен к 180 часам обязательных работ, сообщает E1.ru. Также его обязали в принудительном порядке пройти обследование у психиатра.

Отмечается, что сам охранник не явился на заседание суда, как и его адвокат, хотя им отказали в ходатайстве о заочном рассмотрении дела.

Я нахожусь на даче. Сижу балдею. Мне сказали, что можно не приходить, я и не пришел. <...> Какой я жду приговор? Да я хочу, чтобы вообще никакого не было, чтобы всё это закончилось и было все хорошо, — поделился Васильев.

Защита подаст апелляцию, передает ТАСС. Адвокат Алексей Бушмаков объяснил, что приговор «достаточно суров», учитывая состояние здоровья Васильева — он ветеран боевых действий и имеет инвалидность. По мнению адвоката, есть основания прекратить дело и назначить судебный штраф.

В феврале сотрудник частной охранной организации, осуществляющей безопасность Ельцин Центра в Екатеринбурге, испортил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры», пририсовав ручкой глаза фигурам на полотне. Реставрационный совет Третьяковской галереи оценил ущерб в 250 тысяч рублей.

Васильев заявил, что об этом попросили подростки. Девочки ввели его в заблуждение и попросили пририсовать глаза на картине, заявив, что это работа школьницы и ее можно «исправить».