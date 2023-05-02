Арестович назвал истинные цели контрнаступления Украины Арестович назвал захват Крыма целью весеннего контрнаступления ВСУ

Фото: t.me/O_Arestovich_official

Алексей Арестович

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что целью весеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) является захват Крыма. По его словам, все начнется с разрушения украинскими войсками Крымского моста, сообщает URA.RU.

Крым без сухопутного коридора удержать невозможно. Значит, Крымский мост снесем. Все это возможно при определенных условиях, — сказал Арестович.

Он добавил, что после перекрытия войсками ВСУ сухопутного коридора в Крым единственным вариантом останется именно этот мост. Поэтому, считает Арестович, взрыв Крымского моста весной является главной целью ВСУ.

Ранее Алексей Арестович заявил, что американские спецслужбы допустили несколько крупных просчетов. По его мнению, Соединенные Штаты не умеют оценивать противника. Он уточнил, что государство, где элиты оторваны от реальности, обречено переживать кризисы и катастрофы.