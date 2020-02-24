https://static.news.ru/photo/5c405b56-56e7-11ea-a9fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Журналиста информационного центра «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию. Помимо этого, выяснилось, что у него аннулирована шенгенская виза, выданная ранее на три года.

Латвийские пограничники выдали репортёру официальные документы об этом, однако причину объяснить не смогли, так как инициатива запрета на въезд в Евросоюз исходила от Эстонии, сообщает сайт Пятого канала.

При этом у телеоператора Антона Осокина проблем с въездом не возникло.

Съёмочная группа прилетела в Ригу утром 24 февраля на съёмку сюжета к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и интервью с одним из ветеранов, живущим в Латвии.

В 2019 году Захаров выпустил несколько материалов об Эстонии. Один из них касался отказа местных властей от мероприятий в память о 75-летии освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Второй был посвящён преподаванию в Эстонии истории национального гей-сообщества.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тенденцией невыдачу виз США российским дипломатам, работающим в ООН. В Кремле выразили по этому поводу большую обеспокоенность, писал NEWS.ru.