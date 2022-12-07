Анкара назвала условия начала сухопутной операции на севере Сирии «Аль-Джазира»: Турция начнет сухопутную операцию, если курды не отведут силы

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Анкара планирует начать сухопутную операцию против курдских военных группировок, если последние не отведут свои войска в течение ближайших двух недель, сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на источники в Турции. Собеседник канала рассказал о том, что турецкие власти потребовали от РФ и США убедить альянс Сирийские демократические силы (СДС) покинуть города Манбидж, Тель-Рифат и Айн-эль-Араб в течение двух недель.

В ответ на данное требование, как указывает телеканал, США предложили реорганизовать СДС, предоставив арабским представителям данной группировки больше полномочий в управлении тремя заинтересовавшими Анакру городами. В ответ на это власти Турции поставили ультиматум, что они рассмотрят предложение Белого дома лишь в том случае, если СДС потеряет контроль над нефтяными объектами на севере Сирии.

СДС — это альянс, который поддерживают США. Его ядро образовано из курдских сил самообороны. При этом там также есть и арабские бойцы. Турецкие власти считают курдские военизированные формирования террористическими структурами.

20 ноября в Минобороны Турции заявили о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. При этом глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не обсуждал ее с российским лидером Владимиром Путиным или с президентом США Джо Байденом. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва готова предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции, хотя для такой встречи «должны созреть» соответствующие условия.