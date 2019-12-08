https://static.news.ru/photo/2a0b1d6e-19b2-11ea-94db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Житель города Ливерпуль в Великобритании Кевин Доннеллон не имеет конечностей. Он вынужден три раза в год подтверждать свою нетрудоспособность, заполняя 24-страничный документ.

Мужчина получает пенсию, для которой необходимы соответствующие основания, передаёт Mirror Online.

Вряд ли мои руки и ноги внезапно вырастут, — сказал он.

В последний раз за зарплату Доннеллон работал 15 лет назад. С тех пор его здоровье ухудшилось и работать он уже не в состоянии. Он рассказал, что имеет друзей с ограниченными возможностями, которым регулярно приходят уведомления о сокращении социальных выплат.

Наше правительство, похоже, взялось за истребление инвалидов. <...> Всё это похоже на месть, — заключил он.

Как ранее писал NEWS.ru, в соцсетях распространяется скандальная информация о состоянии детского отделения городской больницы Кунгура в Пермском крае. Она изложена от имени женщины, которая рассказывает, что якобы ещё шесть лет назад её вместе с больной дочерью выгнали из учреждения за жалобы на ужасные условия — вплоть до насекомых в еде. В 2019 году, как говорится в сообщении, женщина проверила состояние больницы и нашла его таким же, без изменений, несмотря на выделенные учреждению бюджетные средства.