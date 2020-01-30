https://static.news.ru/photo/72e5bd38-4373-11ea-b94f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первые анализы на коронавирус, взятые у пассажирки задержанного в Италии круизного лайнера Costa Crociere, дали отрицательный результат.

Об этом сообщило информационное агентство ANSA.

Корабль был задержан в порту Чивитавеккьи. Причиной стали симптомы коронавируса у туристки из Макао. Женщина прилетела в Милан 25 января. Она прибыла в страну вместе с мужем, у которого не нашли симптомов пневмонии. В настоящий момент оба путешественника находятся в санитарном изоляторе на судне.

Среди пассажиров судна 67 россиян. Всем туристам запрещено сходить на берег.

По последним данным, число жертв вируса составляет 170 человек, общее количество заражённых —7711. За сутки, 30 января, было зарегистрировано 37 летальных исходов в провинции Хубэй и один — в Сычуани. Медики предполагают, что эпидемию могла «запустить» летучая мышь, сбежавшая из какой-нибудь лаборатории.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные Уханьского института вирусологии Академии наук Китая смогли отобрать несколько видов лекарств, способных на клеточном уровне сдерживать новый коронавирус. По словам представителя учреждения, результаты передали в общенациональные и региональные научно-исследовательские группы. После комплексного изучения и оценки новых лекарств может начаться лечение с их использованием.