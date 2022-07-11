Аналитик предсказал рост цен на газ в Европе после приостановки СП Аналитик Перов предсказал рост цен на газ в Европе после приостановки СП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газопровод «Северный поток» (СП) приостановили на время техобслуживания, если трубопровод заморозят окончательно, в Европе значительно вырастут цены на газ из-за дефицита энергоресурса, считает аналитик Александр Перов. По его словам, европейцам также придется отказаться от перехода на возобновляемые источники энергии, передает «Экономика Сегодня».

В таком случае произойдет новый рост цен на энергию и создастся дефицит энергоресурсов. Одновременно Евросоюзу придется отказаться от энергоперехода, и это уже началось в виде расконсервации угольных электростанций и пересмотра планов по закрытию АЭС, — заверил Перов.

Вместе с этим он предположил, что при желании европейцы смогут предельно минимизировать объемы потребляемого газа. По его мнению, крайне важным фактором является объем горючего в подземных газовых хранилищах (ПГХ) Евросоюза. Перов допустил, что европейцы смогут пережить зиму, если она выдастся не слишком холодной и если в ПГХ успеют закачать достаточное количество топлива.

Ранее поставки газа по газопроводу «Северный поток» прекратились с 07:00 мск. Обе нитки газопровода останавливаются с 11 по 21 июля для проведения профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации.