Аналитик оценил вероятность полного блэкаута на Украине Аналитик Юшков предрек дробление электроэнергии на Украине

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полный блэкаут на Украине маловероятен, но в будущем возможно дробление энергосистемы, заявил Lenta.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Эксперт обратил внимание, что перетоков энергии из одной отдаленной области в другую стало меньше. Он предположил, что в будущем рабочие электростанции смогут питать только ближайшие населенные пункты.

Вряд ли можно говорить о том, что все будет отключено. <...> Мы видим продолжение дробления энергосистемы, когда она как общенациональная система не функционирует. <...> Уже и внутри регионов возникают сложности с перетоками: каждая область зависит от той генерации, которая у нее самой осталась, — пояснил Юшков.

Аналитик отметил, что удары в основном наносились по подстанциям, которые обеспечивают выход электроэнергии в сеть. По самим электростанциям били меньше, но при повреждении или уничтожении подстанции электростанция уже не может доставить энергию до потребителя, добавил Юшков.

Ранее глава входящей в холдинг ДТЭК компании YASNO Сергей Коваленко заявил об огромном дефиците генерации в энергосистеме Украины после ударов по объектам энергетики, нанесенным 14 января. По его словам, ряд электростанций вышли из строя из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока рано, поскольку неизвестно, как долго будут продолжаться работы, сказал он.