Аналитик назвал факторы усугубления топливного кризиса в Европе Аналитик Фролов назвал факторы усугубления топливного кризиса в Европе

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

В Европе усугубился топливный кризис, в частности, из-за того, что зима 2020–2021 годов была достаточно холодной, что привело к увеличению спроса потребления угля, заявил энергоэксперт Александр Фролов. Более того, по его словам, к разбалансировке спроса и предложения также привели проблемы с вводом новых производственных мощностей, пишет «Экономика Сегодня».

Зима 2020–2021 годов была холодной и маловетренной, что привело к росту потребления угля в электрогенерации, на это наложились резкое восстановление спроса на газ выше прошлогодних показателей и проблемы в мире с вводом новых производственных мощностей. Благодаря этому случилась разбалансировка спроса и предложения, — заверил Фролов.

При этом лето 2021 года было особенно жарким, что привело к увеличению спроса на газ и уголь в Европе из-за недостатка энергии от ветряных энергоресурсов. Фролов напомнил: спрос на газ вырос, а поставщики не успевали производить достаточное количество голубого топлива не только в Европе, но и во всем мире.

На позапрошлой неделе начался очередной скачок спроса на газ в европейской электроэнергетике, но предложение за ним не смогло поспеть, несмотря на ввод в 2022 году в мире новых мощностей по производству СПГ, — резюмировал аналитик.

Ранее населению и предприятиям Европы предложили пять способов снизить потребление газа. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал сделать это как можно скорее. Впрочем, как он заметил, взлет цен и так серьезно снизил темпы потребления газа европейцами, но «значительное дополнительное сокращение необходимо, чтобы подготовить Европу к сложной зиме».