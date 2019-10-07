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Новые пошлины Соединённых Штатов в отношении европейских товаров нанесут наибольший урон немецким компаниям, так как продукция этой страны занимает самую крупную долю в списке Министерства торговли США.

Новым платежом будут облагаться отвёртки, плоскогубцы, кофе, объективы и сварочные устройства из Германии, передаёт Die Welt . Общая сумма пошлин на эти продукты составит $2,4 млрд.

По данным журналистов, Вашингтон планирует полностью использовать предоставленную ВТО квоту.

Кроме того, пошлины ударят по организациям Франции, Великобритании и Испании.

Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что такие меры будут невыгодны обеим сторонам. По его мнению, американские власти совершают политическую и экономическую ошибки.

Мы бы хотели снизить уровень напряжённости, — подчеркнул он.

Политик отметил, что Европейский союз готов к решительной реакции на подобные действия США.

При этом председатель комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге призвал не усиливать напряжение. Депутат парламента Даниель Каспари отметил, что от пошлин больше всего выиграет Пекин.

По словам главного экономиста Союза машиностроителей Германии Ульриха Аккерманна, промышленники страны чувствуют беспокойство, наблюдая за развитием событий.

Мы надеялись на то, что новая Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен станет шансом на улучшение торгово-политических отношений. К сожалению, сейчас ситуация не похожа на разрядку, — заключил он.

Как ранее писал News.ru, ВТО разрешила США ввести пошлины почти на $7,5 млрд на пассажирские самолёты и сельскохозяйственную продукцию из стран Евросоюза. В ближайшее время Вашингтон опубликует полный список европейских товаров, на которые введут сбор.

Сообщалось, что с 18 октября пошлины на самолёты составят 10%, а на сельхозпродукцию — 25%. Они вводятся в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые организацией решения о субсидировании корпорации Airbus.