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На пассажирские самолёты и сельскохозяйственную продукцию из стран Евросоюза могут быть введены пошлины в США на фоне решения арбитража Всемирной торговой организации (ВТО).

По данным телеканала CNBC , с 18 октября пошлины на самолёты составят 10%, а на ряд сельхозпродукции — 25%.

В ближайшее время аппарат представителя США на торговых переговорах опубликует полный список продукции из ЕС, на которую введут пошлины.

Арбитраж ВТО позволил Вашингтону ввести пошлины на товары и услуги из стран Евросоюза почти на $7,5 млрд, так как ЕС не выполнил ранее принятые организацией решения о субсидировании корпорации Airbus.

Как писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон не исключает введения пошлин на европейские вина и сыр.