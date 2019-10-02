На пассажирские самолёты и сельскохозяйственную продукцию из стран Евросоюза могут быть введены пошлины в США на фоне решения арбитража Всемирной торговой организации (ВТО).
По данным телеканала
В ближайшее время аппарат представителя США на торговых переговорах опубликует полный список продукции из ЕС, на которую введут пошлины.
Арбитраж ВТО позволил Вашингтону ввести пошлины на товары и услуги из стран Евросоюза почти на $7,5 млрд, так как ЕС не выполнил ранее принятые организацией решения о субсидировании корпорации Airbus.
Как писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон не исключает введения пошлин на европейские вина и сыр.
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