Фото: Tech. Sgt. Ben Bloker, U.S. Air Force

Парашютисты двигались со скоростью около 193 км/час, сказано в отчёте британской комиссии по опасным сближениям в воздухе ( UK Airprox board ). Камера Go-Pro, прикреплённая к одному из них, засняла пролёт истребителей. Как отмечается, риск столкновения людей и самолётов расценили как «средний».

Скорость F-15 составляла около 563 км/час. Пилотов заранее не предупредили о том, что в небе могут находиться парашютисты. С американскими военными был проведён дополнительный тренинг, где им рассказали о возможных рисках при пролёте в той местности.