https://static.news.ru/photo/7c68ef16-d559-11e9-ba44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tech. Sgt. Ben Bloker, U.S. Air Force

В Великобритании парашютисты в момент свободного падения заметили два американских истребителя F-15, пролетевшие мимо них. Инцидент произошёл на лётном поле в Чаттерисе 17 апреля.

Парашютисты двигались со скоростью около 193 км/час, сказано в отчёте британской комиссии по опасным сближениям в воздухе ( UK Airprox board ). Камера Go-Pro, прикреплённая к одному из них, засняла пролёт истребителей. Как отмечается, риск столкновения людей и самолётов расценили как «средний».

Скорость F-15 составляла около 563 км/час. Пилотов заранее не предупредили о том, что в небе могут находиться парашютисты. С американскими военными был проведён дополнительный тренинг, где им рассказали о возможных рисках при пролёте в той местности.

RAF Lakenheath fighter jets in near miss with parachutists https://t.co/ay9zkQRgTU — BBC Look East (@BBCLookEast) September 12, 2019

Ранее News.ru писал, что в Подмосковье парашютист разбился насмерть, ударившись о здание аэропорта.