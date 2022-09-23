Американцы высмеяли Зеленского за слова о «наказании» России Читатели Breitbart жестко высказались после призыва Зеленского «наказать» Россию

Фото: Ukrainian Presidential Press Offis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Читатели американского консервативного портала Breitbart жестко прокомментировали выступление президента Украины Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН, в котором он призвал «наказать» Россию. Также украинский лидер в Нью-Йорке просил для Киева ударные системы дальнего действия.

Публикация вызвала отклик читателей в комментариях.

В этом политическом театре трудно сказать наверняка, кто кем рулит. Зеленский запросто может быть марионеткой ООН и НАТО. Но в то же время у него наверняка вдосталь компромата на мафиозный клан Байдена и его прихлебателей, чтобы самому дергать ниточки, — предположил один из читателей.

Другие усомнились, что в Киеве думают о переговорах ради мира: «Поначалу он даже хотел договориться. Но его кредиторы сказали: никаких переговоров», «Не похоже, чтобы его и впрямь интересовали переговоры», «А на кой ему переговоры? Он же получает от Байдена миллиарды и наживается на войне».

К призыву Зеленского некоторые пользователи отнеслись с юмором.

Да, Зеленский сейчас наверняка популярнейший человек в мире. Ждите, скоро журнал People объявит его «Человеком года», — пошутил еще один читатель.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский использовал 77-ю сессию Генассамблеи ООН, чтобы попросить дальнобойное оружие. Об этом он заявил в своем видеообращении, запись которого показали на экране. Выступление Зеленского началось с обвинений в адрес России. В частности, он назвал атаку на Запорожскую АЭС и удар по СИЗО в Еленовке, причем доказательств этому украинский лидер не привел.