Мэр Ниццы хочет закупить «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/768cfbf0-842b-11eb-9ee2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава французского города Ницца Кристиан Эстрози попросил у властей страны разрешить ему закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Политик опубликовал в Twitter фрагмент своего выступления на радио, в котором он говорит, что в городе необходимо ускорить вакцинацию. Для этого необходима децентрализация власти во Франции, считает он.

Ницца — город международного значения, — сказал он, объясняя, как власти города договорятся о поставках «Спутника V».

По его словам, местное самоуправление может действовать быстрее центральных властей в кризисных ситуациях. В качестве примера он привёл вопрос дефицита масок: в Ницце проблема была быстро решена, тогда как во всей стране были проблемы с доступностью средств индивидуальной защиты.

Je suis en mesure de disposer rapidement pour la @MetropoleNCA de plusieurs dizaines de milliers de doses de #SputnikV , le vaccin russe utilisÃ© dans plus de 48 pays du monde. Je demande aux autoritÃ©s de santÃ© de mâen donner lâautorisation ! #FranceBleuAzur pic.twitter.com/jwNpYodji5 — Christian Estrosi (@cestrosi) March 12, 2021

Ранее Высший совет здравоохранения Франции одобрил использование в стране вакцины от коронавируса от компании Johnson & Johnson. Днём ранее вакцина от Johnson & Johnson получила одобрение на использование на территории Европейского союза. Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало ЕС одобрить препарат для использования.

В ходе испытаний вакцина показала эффективность в 66% в предотвращении умеренного и тяжёлого заболевания коронавирусом и в 85% — в предотвращении более серьёзных симптомов. Данный препарат от коронавируса отличается от продукции других компаний тем, что прививаться надо один раз.

Выпускает препарат подразделение концерна Johnson & Johnson — фирма Janssen Pharmaceutica, писал NEWS.ru.