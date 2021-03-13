Мэр Ниццы хочет закупить «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/768cfbf0-842b-11eb-9ee2-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава французского города Ницца Кристиан Эстрози попросил у властей страны разрешить ему закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Политик опубликовал в Twitter фрагмент своего выступления на радио, в котором он говорит, что в городе необходимо ускорить вакцинацию. Для этого необходима децентрализация власти во Франции, считает он.
Ницца — город международного значения, — сказал он, объясняя, как власти города договорятся о поставках «Спутника V».
По его словам, местное самоуправление может действовать быстрее центральных властей в кризисных ситуациях. В качестве примера он привёл вопрос дефицита масок: в Ницце проблема была быстро решена, тогда как во всей стране были проблемы с доступностью средств индивидуальной защиты.
Ранее Высший совет здравоохранения Франции одобрил использование в стране вакцины от коронавируса от компании Johnson & Johnson. Днём ранее вакцина от Johnson & Johnson получила одобрение на использование на территории Европейского союза. Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало ЕС одобрить препарат для использования.
В ходе испытаний вакцина показала эффективность в 66% в предотвращении умеренного и тяжёлого заболевания коронавирусом и в 85% — в предотвращении более серьёзных симптомов. Данный препарат от коронавируса отличается от продукции других компаний тем, что прививаться надо один раз.
Выпускает препарат подразделение концерна Johnson & Johnson — фирма Janssen Pharmaceutica, писал NEWS.ru.