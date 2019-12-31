https://static.news.ru/photo/022c10ee-2c6f-11ea-aa68-fa163e074e61_660.jpg Фото: mzv.sk/facebook.com

Словакия передала Албании полномочия страны — председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Братислава выполняла обязанности в течение 2020 года, рассказал пресс-секретарь МИД Словакии Борис Гандел.

Дипломат считает, что председательство в ОБСЕ стало серьёзным вызовом для его страны. Это был шанс показать свои возможности на международной арене.

Особое внимание Братислава уделяла процессу нормализации ситуации на востоке Украины, — цитирует чиновника ТАСС.

Гандел добавил, что девизом работы Словакии в ОБСЕ стала фраза «Председательство, ориентированное на человека». Приоритетами стали урегулирование и профилактика конфликтов и обеспечение безопасного будущего планеты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Баку отвели России ключевую роль в урегулировании карабахского конфликта. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Он отметил, что Баку возлагает большие надежды на нарастание переговорного процесса по урегулированию конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в число сопредседателей которой входит и РФ.