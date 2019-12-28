https://static.news.ru/photo/72195524-2af8-11ea-abda-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров и Эльмар Мамедъяров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Россия может сыграть одну из ключевых ролей в разрешении карабахского конфликта. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Он отметил, что Баку возлагает большие надежды на нарастание переговорного процесса по урегулированию конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в число сопредседателей которой входит и РФ.

Полагаем, что интересы мира и стабильности в регионе диктуют необходимость скорейшего выхода на осязаемые политические результаты, — цитирует министра «Интерфакс».

Мамедъяров также добавил, что отношения между Азербайджаном и Россией находятся на высоком уровне, их развитие носит целенаправленный и программный характер.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Баку считают возможным найти компромисс в вопросе урегулирования в Нагорном Карабахе. Министр также отметил, что конфликт в регионе является одним из самых длительных на пространстве СНГ.