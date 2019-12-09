https://static.news.ru/photo/ba532486-1a87-11ea-aa86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Активистки незарегистрированного украинского движения Femen провели акцию протеста в Париже, попытавшись прорваться к Елисейскому дворцу.

Полуобнажённые девушки хотели попасть к воротам, через которые на территорию пропускают представителей СМИ. Они выкрикивали фразу «Остановите войну Путина!» (Stop Putin's war), этот же лозунг был написан на их телах.

Brisk start for the Ukraine - Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019

В руках одна из девушек держала плакат с фразой «Приветствуем Путина — лидера войны» (Welcome Putin The War Leader). Обеих активисток оперативно задержали правоохранители.

Как писал NEWS.ru, 9 декабря в Париже пройдёт встреча лидеров государств в «нормандском формате». После этого в Елисейском дворце планируется проведение отдельной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.