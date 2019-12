Полуобнажённые девушки хотели попасть к воротам, через которые на территорию пропускают представителей СМИ. Они выкрикивали фразу «Остановите войну Путина!» (Stop Putin's war), этот же лозунг был написан на их телах.

Brisk start for the Ukraine - Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI