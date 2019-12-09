Активистки незарегистрированного украинского движения Femen провели акцию протеста в Париже, попытавшись прорваться к Елисейскому дворцу.
Полуобнажённые девушки хотели попасть к воротам, через которые на территорию пропускают представителей СМИ. Они выкрикивали фразу «Остановите войну Путина!» (Stop Putin's war), этот же лозунг был написан на их телах.
В руках одна из девушек держала плакат с фразой «Приветствуем Путина — лидера войны» (Welcome Putin The War Leader). Обеих активисток оперативно задержали правоохранители.
Как писал NEWS.ru, 9 декабря в Париже пройдёт встреча лидеров государств в «нормандском формате». После этого в Елисейском дворце планируется проведение отдельной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.