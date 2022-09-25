Администрация Херсона: удар ВСУ по гостинице был нанесен по наводке НАТО

Фото: Владимир Бондаренко/ТАСС

Гостиница Play Hotel, частично разрушенная в результате ракетного обстрела ВСУ

ВСУ нанесли артиллерийский удар по гостинице в Херсоне по разведданным и наводке представителей Североатлантического альянса, передает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов Херсонской области. Администрация города расценила атаку на здание как теракт.

Удар по гостинице был явно нанесен при помощи представителей НАТО, по их разведданным и по их наводке. <...> Ракетный удар по гостинице — это спланированный террористический акт, — говорится в сообщении.

Руководство города подчеркнуло, что гостиница не использовалась в военных целях. Там находились журналисты и обслуживающий персонал — «мирные и безоружные люди».

Удар по гостинице со стороны ВСУ был нанесен 25 сентября в 05:30 утра. Военнослужащие украинской армии использовали для атаки РСЗО американского производства HIMARS, есть погибшие, среди них бывший нардеп Верховной рады Алексей Журавко. Также известно, что в гостинице находилась съемочная группа RT, оператора которой придавило бетонными плитами. Отмечается, что серьезных травм мужчина не получил.