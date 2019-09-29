31-летняя Лора Уолш из британского города Брекон продвигает идеи бодипозитива в Instagram. Девушка, вес которой составляет более 101 кг, регулярно приводит хейтеров в ярость, публикуя в социальной сети фотографии в нижнем белье.
Уолш начала набирать вес в возрасте 20 лет. Врачи диагностировали у неё синдром поликистозных яичников. Узнав о своей болезни, девушка провела исследование и выяснила, что в Instagram есть много женщин, которые столкнулись с теми же проблемами.
Лора решила поддержать их, начав выкладывать в Сеть свои откровенные фото. Сейчас на неё подписаны более 50 тысяч человек. Многие комментарии под её постами носят оскорбительный характер, однако девушка научилась их игнорировать.
Уолш уверена, что с помощью своего аккаунта помогает другим женщинам с лишним весом. Она подчеркнула, что главное — быть здоровой, а не следить за талией, передаёт
Ранее News.ru писал, что сын первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Никита Шефир возмутил пользователей Сети публикацией фотографии в Instagram. На снимке молодой человек был запечатлён в фартуке с надписью Sex machine и прикреплённым к нему огромным искусственным пенисом.