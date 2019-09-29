https://static.news.ru/photo/82def5d6-e2ae-11e9-b0b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: perks_of_being_laura/instagram

31-летняя Лора Уолш из британского города Брекон продвигает идеи бодипозитива в Instagram. Девушка, вес которой составляет более 101 кг, регулярно приводит хейтеров в ярость, публикуя в социальной сети фотографии в нижнем белье.

Уолш начала набирать вес в возрасте 20 лет. Врачи диагностировали у неё синдром поликистозных яичников. Узнав о своей болезни, девушка провела исследование и выяснила, что в Instagram есть много женщин, которые столкнулись с теми же проблемами.

Лора решила поддержать их, начав выкладывать в Сеть свои откровенные фото. Сейчас на неё подписаны более 50 тысяч человек. Многие комментарии под её постами носят оскорбительный характер, однако девушка научилась их игнорировать.

Уолш уверена, что с помощью своего аккаунта помогает другим женщинам с лишним весом. Она подчеркнула, что главное — быть здоровой, а не следить за талией, передаёт The Mirror .

Ранее News.ru писал, что сын первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Никита Шефир возмутил пользователей Сети публикацией фотографии в Instagram. На снимке молодой человек был запечатлён в фартуке с надписью Sex machine и прикреплённым к нему огромным искусственным пенисом.