Молодая жительница Учалинского района Башкортостана Анжелика Сафиуллина пропала при загадочных обстоятельствах. Не взяв с собой мобильный телефон, она вышла из дома в деревне Калканово, где осталась её маленькая дочь.
На поиски 21-летней женщины вышли односельчане и волонтёры. Родственники обратились за помощью в правоохранительные органы, пишет
Односельчане уверены, что Анжелика Сафиуллина дружно жила с мужем и он вряд ли причастен к её исчезновению. Соседи отмечают, что мужчина не пьёт и не курит, помогает родителям и много работает.
Местные жители не исключили, что женщина могла «загулять» у кого-то в гостях.
Как писал News.ru, в Калужской области обнаружен мёртвым пожилой учёный Владимир Буравцев. Несколькими днями ранее он ушёл в лес и пропал без вести.
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