https://static.news.ru/photo/f4952c3a-e9cb-11e9-9bfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Молодая жительница Учалинского района Башкортостана Анжелика Сафиуллина пропала при загадочных обстоятельствах. Не взяв с собой мобильный телефон, она вышла из дома в деревне Калканово, где осталась её маленькая дочь.

На поиски 21-летней женщины вышли односельчане и волонтёры. Родственники обратились за помощью в правоохранительные органы, пишет Life.ru .

Односельчане уверены, что Анжелика Сафиуллина дружно жила с мужем и он вряд ли причастен к её исчезновению. Соседи отмечают, что мужчина не пьёт и не курит, помогает родителям и много работает.

Местные жители не исключили, что женщина могла «загулять» у кого-то в гостях.

Как писал News.ru, в Калужской области обнаружен мёртвым пожилой учёный Владимир Буравцев. Несколькими днями ранее он ушёл в лес и пропал без вести.