https://static.news.ru/photo/388a672c-c12f-11e9-8d4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Автомобиль Audi врезался в ограждение и столкнулся с грузовиком в подмосковных Мытищах. Четыре находившихся внутри иномарки человека были госпитализированы.

Врачи зафиксировали у них тяжёлые повреждения, сообщили в местном МВД. Инцидент произошёл у дома № 18 по улице Силикатная, передаёт АГН « Москва ».

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее News.ru писал, что три легковушки и автобус столкнулись в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошёл на перекрёстке улицы Маршала Захарова и проспекта Героев.