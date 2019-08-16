Автомобиль Audi врезался в ограждение и столкнулся с грузовиком в подмосковных Мытищах. Четыре находившихся внутри иномарки человека были госпитализированы.
Врачи зафиксировали у них тяжёлые повреждения, сообщили в местном МВД. Инцидент произошёл у дома № 18 по улице Силикатная, передаёт АГН «
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее News.ru писал, что три легковушки и автобус столкнулись в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошёл на перекрёстке улицы Маршала Захарова и проспекта Героев.