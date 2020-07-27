Житель Петербурга признался, что расчленил жену и выбросил её тело из окна

https://static.news.ru/photo/54ece35c-d003-11ea-9b0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Сотрудники Следственного комитета задержали жителя Санкт-Петербурга, который подозревается в убийстве и расчленении собственной супруги. Он полностью признал вину на видео.

Ролик с признанием СК опубликовал на YouTube. В нём мужчина говорит, что ему стыдно перед родителями супруги и он раскаивается в совершённых действиях.

Я полностью признаю свою вину в содеянном и очень раскаиваюсь в том, что я натворил. Мне очень жаль, — сказал предполагаемый преступник.

Ночью с 26 на 27 июля в Выборгском районе Санкт-Петербурга было найдено туловище женщины без головы, рук и ног. Согласно предварительной версии, мужчина поссорился с женой и в ходе конфликта ударил её по голове топором как минимум три раза. После этого подозреваемый отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки было выброшено из окна квартиры.

Как писал NEWS.ru, погибшей было 23 года, её супругу — 28 лет. На днях пара отпраздновала годовщину свадьбы — два года. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, назначено проведение экспертиз.