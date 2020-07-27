Житель Петербурга признался, что расчленил жену и выбросил её тело из окна

Сотрудники Следственного комитета задержали жителя Санкт-Петербурга, который подозревается в убийстве и расчленении собственной супруги. Он полностью признал вину на видео.
Ролик с признанием СК
Я полностью признаю свою вину в содеянном и очень раскаиваюсь в том, что я натворил. Мне очень жаль, — сказал предполагаемый преступник.
Ночью с 26 на 27 июля в Выборгском районе Санкт-Петербурга было найдено туловище женщины без головы, рук и ног. Согласно предварительной версии, мужчина поссорился с женой и в ходе конфликта ударил её по голове топором как минимум три раза. После этого подозреваемый отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки было выброшено из окна квартиры.
Как писал NEWS.ru, погибшей было 23 года, её супругу — 28 лет. На днях пара отпраздновала годовщину свадьбы — два года. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, назначено проведение экспертиз.
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