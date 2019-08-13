https://static.news.ru/photo/63bf30b6-bdf2-11e9-8985-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница Адыгеи решила избавиться от маленькой дочери, оставив её в одном из кафе Белореченского района Краснодарского края. В карман ребёнка мать поместила записку с просьбой найти для девочки новых родителей.

Инцидент произошёл 12 августа, когда сотрудники заведения заметили, что в игровой комнате заведения длительное время без присмотра родственников находится малолетняя девочка, говорится на сайте СУ СК по Краснодарскому краю .

В кармане кофты, надетой на ребёнка, правоохранителями была обнаружена записка, в которой указывалось имя девочки, её возраст, а также просьба найти ей новых родителей, — отмечается в пресс-релизе.

Девочку доставили в лечебное учреждение города Белореченска и её жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Следствие установило личность её матери, которой оказалась 35-летняя жительница из Адыгеи. Также ведомство инициировало вопрос об изъятии материала об инциденте из органов полиции и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы краевого СУ СК.

Как писал News.ru, ранее следователи завели уголовное дело на 29-летнюю жительницу Нижнего Новгорода. Женщину подозревают в истязании 12-летнего сына, которого она била и делала инъекции неизвестного препарата.