Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала подробности об эвакуации ребёнка, пострадавшего в турецком Бодруме во время купания в бассейне.
По её словам, совещание о необходимости транспортировки в Санкт-Петербург 12-летней россиянки, которую 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна, состоится в среду, 21 августа.
Посольство России в Турции, генконсульство в Анталье делают всё возможное для помощи пострадавшей девочке и её родителям, — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Представители страховой компании уже подтвердили, что готовы оплатить все расходы, связанные с лечением ребёнка.
Ранее News.ru писал о том, что Генконсульство РФ подтвердило факт экстренной госпитализации маленькой россиянки, пострадавшей в несчастном случае в турецком отеле. Дипломаты сообщают, что девочка находится в критическом состоянии.