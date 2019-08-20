https://static.news.ru/photo/8222c506-946a-11e9-8ef8-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала подробности об эвакуации ребёнка, пострадавшего в турецком Бодруме во время купания в бассейне.

По её словам, совещание о необходимости транспортировки в Санкт-Петербург 12-летней россиянки, которую 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна, состоится в среду, 21 августа.

Посольство России в Турции, генконсульство в Анталье делают всё возможное для помощи пострадавшей девочке и её родителям, — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представители страховой компании уже подтвердили, что готовы оплатить все расходы, связанные с лечением ребёнка.

Ранее News.ru писал о том, что Генконсульство РФ подтвердило факт экстренной госпитализации маленькой россиянки, пострадавшей в несчастном случае в турецком отеле. Дипломаты сообщают, что девочка находится в критическом состоянии.