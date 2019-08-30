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Уголовное дело заведено после нападения собаки на восьмимесячного ребёнка в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе столичного СУ СК.

Дело заведено по статье УК «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Собака, по версии следствия, находилась в квартире родственников хозяев зверя. Когда взрослые отлучились, животное напало на восьмимесячного малыша. Его госпитализировали со множественными телесными повреждениями.

Как писал News.ru, ранее президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев направил председателю Госдумы Вячеславу Володину предложение ввести наказание для владельцев опасных собак за нападение их питомцев на человека, а также за выгул их без намордника и поводка.