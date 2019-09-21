https://static.news.ru/photo/2f65565a-dd47-11e9-888e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Zhe/Xinhua/Global Look Press

Восемь граждан России остаются на лечении в больницах Турции после дорожно-транспортного происшествия с автобусом в провинции Анталья.

Об этом ТАСС рассказала пресс-атташе посольства РФ в Турецкой Республике Ирина Касимова. По её словам, дипломаты посетили пострадавших и побеседовали с их лечащими врачами, получив актуальную информацию о здоровье россиян. Было принято решение оставить их под наблюдением медиков ещё на сутки. Решение о выписке граждан РФ будет принято в зависимости от динамики их выздоровления.

Следовавший в аэропорт автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье 21 сентября, сообщал News.ru. Пострадали 16 человек, из которых 14 — граждане РФ. Лечение и возвращение их на родину оплатит компания-страховщик.