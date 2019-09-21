https://static.news.ru/photo/450921fa-dd40-11e9-9236-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Все пострадавшие в турецком ДТП российские туристы были застрахованы в СК «Согласие». В страховой компании подтвердили оплату их лечения и перелёта в Россию.

СК «Согласие» приступила к урегулированию страхового случая, лечение и перелёт в Россию оставшихся в Турции туристов будут оплачены страховщиком, — сообщили «Интерфаксу» в СК «Согласие».

Страховщик заверил, что большинство пострадавших вернутся домой уже в течение нескольких дней.

Как писал News.ru, туроператор Sunmar пообещал своевременно отправлять на родину россиян, попавших в больницу после ДТП с их автобусом в Турции. Из 14 пострадавших шестеро уже выписаны, им были предоставлены билеты, и они улетели в Россию.

21 сентября автобус с российскими туристами ехал в аэропорт Антальи из Кемера. В результате ДТП 14 человек получили ушибы и порезы разной степени тяжести, в их числе двое детей.