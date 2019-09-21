https://static.news.ru/photo/3a755372-dd2b-11e9-b08c-fa163e074e61_660.jpg Фото: S. Plate/Arco Images/Global Look Press

Туроператор Sunmar пообещал своевременно отправлять на родину россиян, попавших в больницу после ДТП с их автобусом в Турции.

Пострадавших в ДТП россиян туроператор Sunmar будет отправлять домой по мере выписки из больниц, — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Она уточнила, что из 14 пострадавших шестеро уже выписаны, им были предоставлены билеты и они улетели в Россию. ДТП было признано страховым случаем, и страховая компания обязуется оплатить россиянам расходы на лечение. Багаж пострадавших также находится под контролем принимающей стороны.

Как писал News.ru, 21 сентября автобус с российскими туристами ехал в аэропорт Антальи из Кемера. В результате ДТП 14 человек получили ушибы и порезы разной степени тяжести. В генеральном консульстве России в Турции сообщили, что среди россиян, пострадавших в аварии с автобусом, есть двое детей.