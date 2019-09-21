https://static.news.ru/photo/857fcb52-dc8d-11e9-a27c-fa163e074e61_660.jpg Фото: koraykonuk0/Pixabay

Автобус с российскими туристами перевернулся недалеко от населённого пункта Аксу в турецкой провинции Анталья.

Происшествие на своём сайте подтверждает Ассоциация туроператоров России (АТОР). В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 16 человек, из которых 14 — граждане РФ. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что россияне направлялись в аэропорт.

Спасательные службы прибыли на место происшествия и помогли людям выбраться из автобуса. Пострадавших доставили в местные медучреждения. По информации АТОР, никто из россиян не находится в тяжёлом состоянии. Причины аварии пока остаются неизвестными.

За последнее время целый ряд несчастных случаев произошли с россиянами на отдыхе в Турции. 16 сентября, как сообщал News.ru, молодой человек из России скончался после ЧП во время парасейлинга. 20 сентября в отеле в посёлке Кестель повар ошибся во время кулинарного шоу и облил горящим маслом 8 человек, среди которых были двое российских детей. Всего за текущий год в Турции уже погибли 88 россиян, а 40 человек пришлось эвакуировать в РФ.