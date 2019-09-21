Автобус с российскими туристами перевернулся недалеко от населённого пункта Аксу в турецкой провинции Анталья.
Происшествие на своём
Спасательные службы прибыли на место происшествия и помогли людям выбраться из автобуса. Пострадавших доставили в местные медучреждения. По информации АТОР, никто из россиян не находится в тяжёлом состоянии. Причины аварии пока остаются неизвестными.
За последнее время целый ряд несчастных случаев произошли с россиянами на отдыхе в Турции. 16 сентября, как сообщал News.ru, молодой человек из России скончался после ЧП во время парасейлинга. 20 сентября в отеле в посёлке Кестель повар ошибся во время кулинарного шоу и облил горящим маслом 8 человек, среди которых были двое российских детей. Всего за текущий год в Турции уже погибли 88 россиян, а 40 человек пришлось эвакуировать в РФ.