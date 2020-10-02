Во дворе антикоррупционного суда в Киеве ночью произошёл взрыв

https://static.news.ru/photo/02ff030a-04af-11eb-9f84-fa163e074e61_660.jpg Фото: HACCUkraine/facebook.com

В ночь на 1 октября во дворе Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве произошёл взрыв неизвестного предмета. Об этом инцидента сообщили сотрудники пресс-службы инстанции.

В результате произошедшего был нанесён ущерб фасаду здания, находящегося по адресу: проспект Победы, дом 41. Судя по имеющейся информации, виновники инцидента использовали неизвестное взрывное устройство.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Силовики решают вопрос о возбуждении по факту взрыва уголовного дела.

Высший антикоррупционный суд обратился в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с просьбой принять меры реагирования. В суде происшествие расценивают как вмешательство в свою деятельность, — сообщается на официальной странице инстанции в Facebook.

Подчёркивается, что суд продолжает работать в обычном режиме.

Как ранее писал NEWS.ru, житель Перми соорудил самодельное взрывное устройство и заложил его под автомобиль одной из местных жительниц, с которой не поделил парковочное место.

В результате взрыва пострадала заминированная машина, а также стоящий рядом автомобиль. Общая стоимость нанесённого ущерба оценена в 700 тыс. рублей.