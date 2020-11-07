Видео крушения самолёта под Москвой появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/60fa07e8-2101-11eb-82c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: АВИАЦИЯ| САМОЛЕТ | АВИАКАТАСТРОФЫ | КОСМОС | ВКС/vk.com

Кадры, на которых виден момент падения легкомоторного самолёта Cessna возле подмосковного посёлка Томилино, появились в Сети.

Судя во видео, из самолёта идёт дым. Машина быстро скрывается за деревьями, затем слышен громкий звук падения.

Очевидец, записавший произошедшее на видео, предположил, что пилот не справился с управлением из-за отказа двигателя. Ролик опубликовал телеканал «Москва 24».

На другом видео запечатлён момент, когда самолёт пролетает над трассой.

Как писал NEWS.ru, самолёт Cessna совершил экстренную посадку в поле днём 7 ноября. В результате ЧП погибли два человека. По предварительным данным, причиной падения стал отказ двигателя. Машина загорелась в воздухе.