В московском вузе рассказали о состоянии застрявшей в лифте студентки

https://static.news.ru/photo/0504fbbc-0006-11eb-9bb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь Московского финансово-юридического университета Екатерина Исаева прокомментировала инцидент с падением в обморок студентки, застрявшей в лифте. По её словам, девушка находится в стабильном состоянии.

Она отметила, что кабина лифта остановилась на первом этаже и находящиеся в ней люди не могли получить травмы, передаёт РИА Новости.

Было обморочное состояние по причине перегруза лифта, духоты и замкнутого пространства. Причиной аварийной остановки явился неисправный датчик грузовзвешивающего устройства, — отметила она.

Исаева добавила, что лифт не должен был поехать, так как был зафиксирован перегруз. В настоящий момент руководство университета решает вопрос с лифтовой компанией.

Как писал NEWS.ru, Следственный комитет России начал проверку инцидента с лифтом в Московском финансово-юридическом университете. Ранее студенты сообщили в социальных сетях, что в корпусе «Калужский» упал и застрял лифт. Несколько человек получили травмы. По их словам, в деканате запретили открывать двери, угрожая отчислением и взысканием денег за порчу лифта. Все вызовы руководство учебного учреждения отменяло, чтобы «не портить репутацию».

Исаева считает, что инцидент произошёл по вине учащихся, которые якобы грубо нарушили требования эксплуатации и перегрузили лифт. Кроме того, они повредили кабину, пытаясь выбраться. Нескольких доставили в больницу. Им оказали медицинскую помощь, писал NEWS.ru.