Появилось видео с места столкновения российского и японского судов

https://static.news.ru/photo/903567d8-bddb-11eb-97a6-96000091f725_660.jpg Фото: ANNnewsCH / youtube

Утром 26 мая у берегов Японии произошло столкновение российского торгового судна «Амур» с местным рыболовецким траулером «Дай-хати Хокко-мару». Видео последствий аварии публикует телеканал ANNewsCH.

При столкновении японское судно перевернулось. Из пяти членов экипажа, находящихся на его борту, трое погибли.

Как ранее рассказал генеральный консул в Саппоро Сергей Марин, столкновение произошло в условиях сильного тумана. Россияне могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну, да её и не должно было там быть, потому что это слишком далеко от берега.

Дипломат утверждает, что россияне действовали в соответствии со всеми инструкциями. Капитан тут же остановил судно, японцев спасли, об инциденте сообщили в службу безопасности на море Японии.

По данным ТАСС, один из выживших рыбаков с японского судна утверждает , что оно не двигалось во время инцидента, сообщило агентство Kyodo.

Ранее сообщалось, что «Амур» после аварии направился в ближайший город Момбецу самостоятельно, его никто не конвоировал. ЧП произошло в 23 километрах от города.