В Казани школьник совершил самоубийство накануне ЕГЭ

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17-летний ученик казанской гимназии № 20 покончил с собой 19 мая. По данным Mash, одиннадцатиклассник собирался сдавать ЕГЭ по обществознанию, проведение которого запланировано на 15 июня.

Молодого человека характеризовали как тихого и спокойного. Он почти ни с кем не общался, в том числе с родственниками. В школе он получал в основном четвёрки.

Директор гимназии, где учился погибший, Рахима Арсланова обвинила в произошедшем компьютерные игры. Она отметила, что сейчас по программе ученики выполняют много заданий на компьютерах, «но здесь чувствуется чрезмерное увлечение».

Компьютерные игры всё-таки надо ограничивать, и родителям надо контролировать, где ребёнок сидит, в каких соцсетях, быть в курсе событий, — подчеркнула она в разговоре с журналистами телеканала «Татарстан 24».

19 мая в Казани были вынуждены экстренно эвакуировать гимназию № 40 из-за сообщения одного из школьников. Ученик шестого класса заявил, что намерен убить одноклассника «так же, как Ильназ» (казанский стрелок Ильназ Галявиев).

Вооружённое нападение на казанскую гимназию № 175 произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения.