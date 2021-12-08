В Индии разбился вертолёт с начальником штаба обороны ВС страны

В Индии потерпел крушение военный вертолёт, на борту которого находились начальник штаба обороны индийских вооружённых сил Бипин Рават с женой. Его гибель официально подтверждена. Также среди пассажиров были члены семьи генерала и его помощники. Об этом сообщила пресс-служба Военно-воздушных сил (ВВС) Индии в Twitter.

Вертолёт ВВС Ми-17В-5 с генералом Бипином Раватом на борту сегодня потерпел аварию недалеко от Кунура, штат Тамилнад. Для установления причины аварии было начато расследование, — говорится в сообщении.

Всего на борту находились 14 человек, в их числе четверо высокопоставленных чиновников. По данным местных СМИ, погибли 13 пассажиров, найден живым только один человек. Он отправлен в больницу.

На место инцидента выехали специалисты, которым предстоит провести расследование и установить причину происшествия.

Ранее похожий случай произошёл в Азербайджане. Там во время учений потерпел крушение военный вертолёт. Погибли 14 человек.