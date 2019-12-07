https://static.news.ru/photo/6971c616-192f-11ea-a4e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/public79858706

Спровоцировавший аварию в центре Нижнего Новгорода автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, однако во время ДТП машиной управлял другой человек. Эту информацию распространили в региональном управлении МВД.

Автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, но за рулём находился не он, — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы полицейского главка.

Ранее, как уточняет агентство, в МВД утверждали, что «среди участников ДТП с детьми не было граждан, имеющих отношение к органам внутренних дел».

Как писал News.ru, ДТП произошло вечером 7 декабря в центре Нижнего Новгорода. Травмы получили 13 человек, в их числе оказались 11 детей, а сопровождавшая их в театр мать одной из школьниц погибла. По факту ЧП заведено уголовное дело.

Водитель спровоцировавшей ДТП машины ранее лишался прав за управление автомобилем в пьяном виде. В этот раз он отказался от прохождения медэкспертизы.