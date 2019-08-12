https://static.news.ru/photo/2aa5bb36-bd3b-11e9-ac2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спасатели эвакуировали на вертолёте туриста из Армавира, который упал со скалы в горах Кубани. Об этом сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС.

ЧП произошло на смотровой площадке хребта Малый Бамбак Мостовского района Краснодарского края, где 32-летний мужчина сорвался в обрыв со скального участка высотой около 30 метров, передаёт РИА Новости .

Турист получил травмы различной степени тяжести. С базы ЮРПСО в Сочи вылетел вертолёт Ми-8, на борту которого находились пять спасателей и медиков.

При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустились к пострадавшему и оказали ему доврачебную помощь, а затем подняли его на борт вертолёта на носилках с применением бортовой лебёдки.

Турист из Армавира в результате падения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого предплечья и ушиб правой голени, — сообщили в ЮРПСО.

После прибытия в Сочи пострадавшего передали врачам скорой помощи.

Как писал News.ru, ранее спасатели эвакуировали на вертолёте и передали медикам москвича, повредившего ногу во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии. Травму 31-летний альпинист получил в ущелье Безенги на высоте 3600 метров.