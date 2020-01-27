26 января в авиакатастрофе в США погиб баскетболист Коби Брайант. Жертвами крушения вертолёта возле Лос-Анджелеса стали девять человек, в том числе 13-летняя дочь спортсмена. Коби Брайант в течение 20 сезонов выступал за команду «Лос-Анджелес Лейкерс». За годы профессиональной карьеры пять раз становился чемпионом НБА, дважды — золотым призёром Олимпиады (в 2008 и 2012 годах), восемнадцать раз принимал участие в Матче всех звёзд. Завершил карьеру в 2016 году. Вероятной причиной катастрофы могли стать погодные условия, сообщается, что вертолет врезался в гору в условиях сильного тумана.