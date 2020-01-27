Жертвами землетрясения, произошедшего на востоке Турции, по последним данным, стали 39 человек. Магнитуда землетрясения составила 6,8. В настоящее время продолжается разбор завалов, число пострадавших превысило 1600 человек. О последствиях стихийного бедствия — в фотогалерее NEWS.ru.
Xinhua/Global Look Press
Xinhua/Global Look Press
Xinhua/Global Look Press
Xinhua/Global Look Press
Xinhua/Global Look Press
Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press
Xinhua/Global Look Press
Meric Ulukus/Keystone Press Agency
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