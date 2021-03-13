Стрелок убил двух человек на вечеринке в Чикаго

https://static.news.ru/photo/21acb04a-84e3-11eb-bea0-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/CFDMedia

Два человека погибли на вечеринке в городе Чикаго в американском штате Иллинойс. Причиной стала стрельба, которую открыл один из посетителей мероприятия, сообщили в местной полиции.

Инцидент произошёл примерно в 04:41 по местному времени (12:41 по московскому времени). Неизвестный поссорился с участниками вечеринки и начал стрелять.

В результате два человека погибли на месте. Кроме того, 13 человек в возрасте от 20 до 44 лет получили травмы, состояние одного из них врачи оценивают как критическое, передаёт телеканал NBC.

Днём ранее на нелегальной вечеринке в нью-йоркском районе Бруклин произошла стрельба. В результате ЧП пострадали пять человек.

Мероприятие проходило в гараже. В какой-то момент вспыхнула перепалка, кто-то из участников конфликта применил огнестрельное оружие. Раненые — четверо мужчин в возрасте от 24 до 49 лет и 23-летняя женщина.

Пострадавших госпитализировали, их жизнь вне опасности. Представитель полиции Майкл Кемпер отметил, что пока органам правопорядка не удалось установить причины конфликта, писал NEWS.ru.