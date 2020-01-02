https://static.news.ru/photo/1e6160ca-2d37-11ea-8fa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: 30.mchs.gov.ru

Власти Астрахани устанавливают точное число жильцов дома 22 на улице Советской. 2 января в здании начался крупный пожар. Позже его локализовали. По-прежнему неизвестно местонахождение двух граждан, рассказал глава городского «Аварийно-спасательного центра» Виктор Рожков.

Он добавил, что сама постройка старая, с мансардным этажом. Она является памятником архитектуры. Стены кирпичные, но перекрытия выполнены из дерева, пишет ТАСС.

В настоящий момент жители данного дома собраны в администрации Кировского района, там для них организован горячий чай, уточняется состав жильцов <...> Администрация города проводит мероприятия по размещению их в жилом манёвренном фонде, — уточнил Рожков.

Площадь пожара в трёхэтажном доме составляла 800 квадратных метров. ЧП присвоили повышенный уровень сложности. Информации о пострадавших нет, на месте работают 20 единиц техники и 58 человек личного состава.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар, возникший в бывшем Доме офицеров в Хабаровске, на данный момент полностью ликвидирован. Горела кровля здания, из-за чего пожару присвоили повышенный уровень сложности.