Снаряд нашли на стройке в Москве

https://static.news.ru/photo/bf3a4688-3713-11eb-8e83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочие нашли снаряд на территории стройки на юге столицы. Людей эвакуировали с места ЧП.

Инцидент произошёл у дома 1 по набережной Марка Шагала, рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

На набережной Марка Шагала, 1, на территории стройки обнаружен, предположительно, снаряд, — поделился собеседник агентства.

По его словам, на место вызвали сотрудников полиции. Также к месту происшествия приедет сапёрная бригада.

Ранее столичные рабочие обнаружили снаряд, который остался с периода Великой Отечественной войны, когда ремонтировали дорожное полотно на Киевском шоссе. В сентябре снаряд времён ВОВ нашли в центре имени Хруничева. В Роскосмосе тогда пояснили, что произошло это во время плановых ремонтно-восстановительных работ — укладки бордюра.

Подобные напоминания о событиях того времени находят по всему миру. 14 октября на дне судоходного канала на Балтике обнаружили британскую сейсмическую бомбу времён Второй мировой войны, при разминировании она взорвалась. Бомба при взрыве спровоцировала небольшое землетрясение, но никто не пострадал, так как разминирование проводилось в дистанционном режиме, без непосредственного присутствия водолазов, писал NEWS.ru.