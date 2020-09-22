Сбившего людей в центре Москвы водителя 29 раз привлекали за нарушение ПДД

https://static.news.ru/photo/15083ba6-fcd1-11ea-bc65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Водитель автомобиля Infiniti, который сбил людей в центре Москвы, до этот 29 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Об этом журналистам ТАСС рассказал анонимный источник в силовых структурах.

Водитель автомобиля Infiniti Эльмин Гулиев с начала этого года 29 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, — отметил информатор.

ДТП на улице Остоженка произошло вечером 21 сентября. Автомобиль Infiniti, которым управлял 26-летний рэпер Эльмин Гулиев, столкнулся с Mercedes и вылетел на тротуар, сбив двух женщин и мужчину. Все пострадавшие получили тяжёлые травмы. Как писал NEWS.ru, одной из пострадавших ампутировали стопу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее тяжкий вред здоровью). Правоохранительные органы считают Гулиева виновником аварии, в ближайшее время ему должны предъявить официальное обвинение. В столичном дептрансе заявили, что рэпер спровоцировал ДТП, проехав на запрещающий сигнал светофора. Очевидцы также отмечают, что Гулиев двигался со значительным превышением скорости, хотя сам он это отрицает.