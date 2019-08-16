https://static.news.ru/photo/d119d9c0-c11e-11e9-af06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Рейсы авиакомпании «Победа» из Петербурга в Москву задерживаются на несколько часов. В аэропорту Пулково пассажирам объявляют, что это связано с техническими причинами.

Рейс, назначенный к вылету из Петербурга в 20:10 мск, задержан на пять часов. После объявления посадки пассажиров посадили в автобус, но к самолёту не доставили, а вернули в зал ожидания, передаёт ТАСС .

По данным на табло на сайте компании «Воздушные ворота Северной столицы», это уже не первый задержанный из Пулково вылет «Победы» за день. Рейс, который был назначен на 16:30 мск, отправился в 20:26 мск.

Как писал News.ru, ранее два рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» задерживались в итальянском Римини на несколько часов.