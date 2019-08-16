Рейсы авиакомпании «Победа» из Петербурга в Москву задерживаются на несколько часов. В аэропорту Пулково пассажирам объявляют, что это связано с техническими причинами.
Рейс, назначенный к вылету из Петербурга в 20:10 мск, задержан на пять часов. После объявления посадки пассажиров посадили в автобус, но к самолёту не доставили, а вернули в зал ожидания, передаёт
По данным на табло на сайте компании «Воздушные ворота Северной столицы», это уже не первый задержанный из Пулково вылет «Победы» за день. Рейс, который был назначен на 16:30 мск, отправился в 20:26 мск.
Как писал News.ru, ранее два рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» задерживались в итальянском Римини на несколько часов.