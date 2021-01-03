Пять человек погибли при взрыве газового баллона в Кабуле

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Газовый баллон взорвался в столице Афганистана Кабуде. В результате ЧП погибли как минимум пять человек.

Инцидент произошёл в пекаре, сообщили в местной полиции. Взрыв прогремел вечером 2 января.

Очевидцы говорят, что как минимум 10 человек получили ранения. Инцидент произощшёл возле заведения, в котором останавливаются на ночь люди, желающие получить афганскую визу. Другие подробности случившегося в настоящий момент неизвестны, передаёт телеканал TOLONews.

Photos: Aftermath of gas cylinder explosion and fire at a restaurant and bakery in Baraki roundabout, Kabul.



Police said five people were killed in the incident. pic.twitter.com/ug2vJXkTb2 — TOLOnews (@TOLOnews) January 3, 2021

26 декабря на территории Кабула прогремели четыре взрыва. В результате происшествия в столице Афганистана погибли по меньшей мере двое сотрудников правоохранительных органов. Ещё шесть человек были ранены. Об этом местные СМИ сообщили со ссылкой на сведения, полученные от источников в силовых структурах.

Четыре взрыва утром в Кабуле произошли менее чем за три часа. В первых двух случаях были взорваны магнитные бомбы. Вторая из них была заложена под машину, в которой находился старший сотрудник службы безопасности одного из высокопоставленных людей в Афганистане.

По имеющимся данным, ещё два взрыва были нацелены на машины. В автомобилях сидели полицейские. В итоге два правоохранителя погибли. Ещё пять силовиков и один мирный житель были ранены. Также повреждения получили близлежащие здания и находившиеся рядом автомобили.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрывы, писал NEWS.ru.