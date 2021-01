Пять человек погибли при взрыве газового баллона в Кабуле

Инцидент произошёл в пекаре, сообщили в местной полиции. Взрыв прогремел вечером 2 января.

Очевидцы говорят, что как минимум 10 человек получили ранения. Инцидент произощшёл возле заведения, в котором останавливаются на ночь люди, желающие получить афганскую визу. Другие подробности случившегося в настоящий момент неизвестны, передаёт телеканал TOLONews.