https://static.news.ru/photo/3984ff16-4fff-11ea-b1ff-fa163e074e61_660.jpg Фото с место происшествия Фото: 25.мвд.рф

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с аварией в селе Поповка Приморского края. В результате ДТП погибли две девушки.

По данным правоохранительных органов, водитель легковушки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в тракторную тележку. Шофёр не справился с управлением, говорится на сайте местного УМВД.

При столкновении также получили травмы две несовершеннолетние девочки. Водитель не пострадал.

Ранее в Калужской области 40-летний водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Два человека погибли и пострадал ребёнок четырёх лет. Водитель грузовика был пьян, писал NEWS.ru.