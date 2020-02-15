Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с аварией в селе Поповка Приморского края. В результате ДТП погибли две девушки.
По данным правоохранительных органов, водитель легковушки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в тракторную тележку. Шофёр не справился с управлением,
При столкновении также получили травмы две несовершеннолетние девочки. Водитель не пострадал.
Ранее в Калужской области 40-летний водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Два человека погибли и пострадал ребёнок четырёх лет. Водитель грузовика был пьян, писал NEWS.ru.
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